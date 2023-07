Serie B già in salita per la Sampdoria: 2 punti di penalizzazione. L’eredità della gestione Ferrero

La Sampdoria inizierà la prossima stagione in Serie B con un -2 in classifica. Il club blucerchiato è stato condannato con due punti di penalizzazione dal Tribunale federale nazionale della Figc nell’ambito del processo per i mancati versamenti Irpef e all’Inps. Il club, allenato ora da Andrea Pirlo, è accusato di non aver provveduto a pagare le ritenute fiscali e i versamenti previdenziali per gli stipendi dei giocatori tesserati nel trimestre gennaio-marzo 2023. Giusto questa mattina è trapelata la notizia di Massimo Ferrero, ex proprietario della Sampdoria, indagato dalla procura di Genova nell’ambito dell’inchiesta partita dopo l’invio da Torino delle carte sul giro di plusvalenze della Juve. Secondo l’accusa, il club blucerchiato avrebbe ottenuto finanziamenti pubblici nel periodo Covid che non le spettavano. Parte di quei soldi sarebbero stati usati in un secondo momento per coprire alcune posizioni debitorie delle società cinematografiche dello stesso Ferrero in Calabria. Oggi la Guardia di Finanza ha perquisito la sede della società. Tra le sette operazioni di compravendita finite nel mirino della procura c’è anche quella che riguarda il portiere Audero.

Credits foto: ANSA/Luca Zennaro | Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, dopo la prima udienza per il ricorso presentato in Tribunale a Genova (25 luglio 2023)

