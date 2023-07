Al Bano senza limiti, si arrampica su un traliccio durante il concerto. L’urlo del fan: «Scendi che ti fai male!» – Il video

«Ci vuole un fisico bestiale». Lo cantava Luca Carboni, ma si presta alla perfezione per descrivere la performance di cui si è reso protagonista Al Bano. Mercoledì 26 luglio il cantautore pugliese si stava esibendo a Pomigliano d’Arco, quando a un certo punto si è arrampicato su un traliccio della luce. Un’acrobazia inaspettata, soprattutto per un uomo di 80 anni, attraverso cui probabilmente il cantante ha voluto convincere il pubblico a partecipare con ancora più entusiasmo al concerto. Una volta raggiunta una posizione comoda, Al Bano si è aggrappato al traliccio e con il microfono in mano ha continuato a cantare e muovere il braccio a tempo di musica. Il video ha subito fatto il giro dei social, con decine di fan che hanno condiviso l’acrobazia del cantuatore pugliese. In un filmato, ripreso da un’altra angolazione, si sente anche un fan urlare in dialetto napoletano: «Scendi che ti fai male!». Ma c’è anche chi ci intravede una citazione a Eddie Vedder, il cantante dei Pearl Jam che nel 1995 si arrampicò sui tralicci del palco durante un concerto al Lollapalooza.

