Cosenza, elefante passeggia sulla statale di Amantea dopo essere fuggito dal circo – Il video

Un elefante è stato avvistato mentre camminava lungo una strada statale di Amantea, in provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende, sarebbe fuggito da un circo. A rendersi conto dell’anomala e pericolosa presenza dell’animale sono stati i cittadini presenti in zona, che hanno subito segnalato il fatto alle autorità. Stando alle immagini e ai video pubblicati sui social dai residenti, l’elefante si è prima diretto verso il mare e poi in direzione della zona commerciale della città. Le foto disponibili, infatti, mostrano l’animale vicino a un supermercato EuroSpin, dove è stato recuperato per poi essere riportato nel suo recinto. Le associazioni animaliste puntano il dito contro le precarie condizioni dell’animale. Tuttavia, non ci sono stati danni né all’elefante né a persone o oggetti.

Leggi anche: