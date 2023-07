Funerali Purgatori, perché i Vigili del fuoco hanno portato il feretro: la spiegazione del figlio Edoardo – Il video

Il gesto di riconoscenza dei vigili del fuoco per il cronista scomparso lo scorso 19 luglio

Sono stati i Vigili del fuoco a portare il feretro di Andrea Purgatori fuori dalla Chiesa degli Artisti, dove oggi si sono tenuti i funerali del giornalista scomparso lo scorso 19 luglio. A dare una spiegazione è stato il figlio Edoardo, che durante il ricordo di suo padre in chiesa ha ringraziato a nome della famiglia «tutte le persone che ci sono state accanto in questi giorni». Perché il picchetto dei vigili del fuoco fossero proprio lì oggi è stato un gesto di riconoscenza: «Una delle prime telefonate che ho ricevuto è stata quella di Piero Moscardini (dirigente della Protezione civile) – ha detto Edoardo Purgatori – che aveva conosciuto papà tanti anni fa, quando da cronista passava tanto tempo nelle caserme. Mi ha chiesto l’onore di far portare papà ai Vigili del fuoco e naturalmente abbiamo detto sì».

Video: Ansa

Leggi anche: