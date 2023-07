Coldplay a Roma, subito sold out anche le due nuove date. L’amarezza dei fan sui social: «Era meglio quando si andava in ricevitoria»

«Attenzione! I biglietti sono terminati». Ancora una volta i biglietti per i concerti dei Coldplay in a Roma del 2024 sono andati esauriti in poche ore. Una situazione già vista la scorsa settimana, con i sold out per le due date del 12 e 13 luglio 2024 all’Olimpico di Roma. Chris Martin & Co. e gli organizzatori, per far fronte all’altissima richiesta di biglietti da parte dei fan, hanno deciso di aggiungere due ulteriori concerti sempre all’Olimpico, per il 15 e il 16 luglio 2024, a vent’anni dalla loro ultima esibizione nella Capitale. E quest’oggi, 28 luglio, a seguito dell’apertura della vendita generale dei biglietti per i due show aggiuntivi, le principali piattaforme di vendita autorizzata dei ticket sono andate ripetutamente in tilt, rendendo impossibile l’acquisto per molti fan dei biglietti. E a sole due ore dall’apertura delle vendite, i biglietti risultano essere nuovamente finiti. Sostanzialmente si tratta di circa 120mila biglietti, 60mila per ciascun live, evaporati nell’arco di due ore. Una situazione che però desta più di qualche sospetto, anche perché i biglietti risultano già in vendita a prezzo maggiorato sulle piattaforme di secondary tiicketing.

«Tutto esaurito», sia biglietti singoli sia pacchetti

A stupire molti è che a terminare non siano stati solo i biglietti, ma si sia registrato il «tutto esaurito» anche per tutti i pacchetti offerti, tra cui l’Ultimate Spheres Experience / Intero (dal costo di 930,60 euro, commissioni escluse), il Kaotica Lounge Experience / Intero (537,50 euro, commissioni escluse) e il pacchetto Kubik Experience / Intero (332,50 euro, commissioni escluse). «Tutto esaurito» è la scritta che campeggia anche tutti i pacchetti offerti. I costi dei pacchetti, ancor più dei biglietti, non sono certamente alla portata di tutti, considerando che nel prezzo mostrato dai siti di prevendita non vengono già mostrate le commissioni di servizio e gli eventuali costi aggiuntivi. Se da un lato è pur vero che si tratta di pacchetti “di lusso” si presume il numero sia limitato. Ma è altrettanto vero che osservando la situazione nel suo insieme, dai singoli biglietti standard andati sold out, arrivando al tutto esaurito anche per i pacchetti su tutte le piattaforme di vendita autorizzata, qualcosa sembra non quadrare. È però necessario tenere in conto che le pre-vendite per i fan più accaniti e registrati su MyLiveNation era possibile procedere con l’acquisto dei biglietti e dei pacchetti già da mercoledì 26 luglio e sono dunque passati almeno 3 giorni. Normalmente i rivenditori “spacchettano” le vendite, in modo che siano presenti biglietti disponibili sia per le prevendite per i fan, ma anche per la vendita generale. Ma come è accaduto anche in passato anche per altri eventi e show di altri artisti, all’apertura della vendita generale, spesso, i biglietti si esauriscono nell’arco di pochissimi minuti, lasciando i fan a bocca asciutta.

Le proteste e l’ironia sui social

E come accaduto durante la vendita per i biglietti delle prime due date romane dei Coldplay del 2024, anche questa volta le polemiche fioccano sui social, con fan infuriati di non essere riusciti neanche a vedere un biglietto disponibile, altri che son riusciti ad acquistarne solamente uno anziché il numero prefissato e altri utenti – spesso bot – che invece stanno già pubblicano annunci di rivendita dei biglietti per le due nuove date a prezzi – ovviamente – maggiorati, esponendo i possibili acquirenti al rischio di truffe, malgrado i ticket dovrebbero essere nominali. C’è chi si infuria e sproloquia contro le piattaforme di vendita autorizzata, pubblicando screenshot dei siti che mostrano il tutto esaurito per qualsiasi tipologia di biglietto. C’è chi lamenta che i biglietti disponibili sarebbero stati pochissimi. C’è chi invece pubblica direttamente gli screenshot dei biglietti rimessi in vendita a prezzi esponenzialmente aumentati. E infine c’è chi cerca un po’ di conforto nel sarcasmo, ricordando i vecchi tempi: «Si stava meglio quando si andava a comprare i biglietti in ricevitoria». E malgrado in tanti stiano ancora cercando di tentare di acquistare i biglietti, gli organizzatori del concerto, già a mezzogiorno di oggi hanno annunciato che tutte e quattro le date dei Coldplay a Roma per il 2024 sono «Sold out».

