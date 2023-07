Femminicidio a Pozzuoli, uccide la moglie e si spara: in casa c’erano i tre figli minorenni

Antonio di Razza, operaio metalmeccanico di 50 anni, ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie Angela Gioiello, casalinga 39enne, mentre in casa erano presenti anche i tre figli minorenni di 8, 13 e 16 anni. Poi si è suicidato con la stessa pistola utilizzata per l’omicidio della coniuge. È successo nel quartiere Monteruscello di Pozzuoli (Napoli). A chiedere aiuto ai vicini e a dare l’allerta ai carabinieri è stato proprio uno dei tre figli. Questi ultimi, al momento del tragedia, si trovavano in un’altra stanza rispetto a quella dei genitori. Quando i militari sono entrati in casa hanno trovato i corpi della coppia nella loro camera da letto e la pistola a terra. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118 che, però, non ha potuto fare nient’altro che constatare il decesso. Sul caso è stata avviata un’indagine, attualmente ancora in fase embrionale, ma si ipotizza che l’omicidio sia scoppiato al culmine di una lite. Il 50enne non aveva il porto d’armi e ora le forze dell’ordine stanno indagando su come l’uomo possa essersi procurato la pistola del delitto.

