Francesco, il figlio di Matteo Renzi, star del calcio. Vola a Miami, dalla Serie D alla Florida International University – Il video

Un pericoloso cecchino arriva dall’Italia, così l’account Instagram della squadra di calcio della Florida International University dà il benvenuto a Francesco Renzi. Il viso del classe 2001 tradisce appena la somiglianza con il padre Matteo nel video di presentazione che annuncia il passaggio dal Prato, che attualmente milita in Serie D, alla squadre statunitense. La laurea in Economia Aziendale, evidentemente non segna la fine della carriera calcistica del figlio dell’ex premier che, anzi, decide di sfruttare le agevolazioni accademiche che spesso i college d’oltreoceano concedono agli atleti. L’ultima stagione tra i dilettanti non è andata male, con 7 gol tra campionato e coppa. Chissà che all’ombra delle palme della Florida il bottino non possa aumentare ancora. Se lo augura il leader di Italia Viva che in occasione della laurea del ragazzo si era lanciato in una metafora calcistica su Instagram: «È come un gol in rovesciata dedicato a tutti quelli che ti dicevano: No, non si possono conciliare troppe cose diverse».

La carriera

E proprio con una rovesciata si apre il video di presentazione del nuovo attaccante della squadra universitaria. La rete è quella siglata nel 2021, in occasione della vittoria del Prato contro il Borgo San Donnino. La breve carriera ha portato Renzi Junior a giocare in Serie C nel 2020, coi color della Pistoiese. Poi la necessità di trovare spazio lo ha spinto a scendere di categoria. In Serie D, ha vestito le maglie di Poggibonsi e Prato con buoni risultati. Si ripeterà anche a Miami? Quel che è certo che Francesco segue le orme di uno dei suoi idoli, Leo Messi, che da questa estate vive nella città principale della Florida, dove fino al 2025 giocherà all’Inter Miami di David Beckham. Intanto, nei commenti, non manca chi fa dell’ironia e invita l’ateneo della Florida a fare pacchetto completo: «Prendetevi anche il papà».

