Giorgia Meloni e l’intervista a Fox News: «La sinistra vuole un mondo che non è la realtà»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il suo viaggio negli Stati Uniti, ha rilasciato un’intervista alla giornalista Maria Bartiromo su Fox News, emittente tv conservatrice americana. Nelle anticipazioni rilanciate da La Presse Meloni afferma che in Europa «la grande differenza tra i conservatori e la sinistra è che noi ci preoccupiamo della realtà». La sinistra «vuole un mondo che non è il mondo nel quale si vive, a loro non interessa. Questo è ciò che accade in Europa a mio parere». E per questo «fa molti errori, tentando di seguire un approccio ideologico». La presidente del Consiglio è sicura che i cittadini «nei momenti difficili vogliono essere governati da chi non segue utopie ideologiche». L’intervista andrà in onda domenica mattina nel programma Sunday Morning Futures.

