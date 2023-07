USA, il repubblicano Mitch McConnell si “freeza” durante la conferenza stampa. Scoppia la polemica sui politici troppo anziani – Il video

Il repubblicano ottantunenne Mitch McConnell è rimasto immobile per venti secondi durante una conferenza stampa. Le immagini del freeze sono diventate virali. E fanno scoppiare una polemica oltreoceano. Negli Stati Uniti ci sono politici troppo vecchi? Serve forse un limite d’età per i mandati, così come avviene per la patente di guida? A far discutere anche il caso della democratica novantenne Dianne Feinstein, che si è mostrata confusa nel corso di una votazione alla commissione giustizia del Senato. L’emergenza gerontocrazia del Congresso sta crescendo nei dibattiti televisivi e sui social. Anche perché le prossime elezioni presidenziali si profila una sfida tra non giovanissimi: da una parte l’ottantenne Joe Biden e dall’altra il settantasettenne Donald Trump.

«Abbiamo avuto una buona collaborazione bipartisan e una serie di», ha dichiarato McConnell fermandosi di colpo. Il senatore è rimasto in silenzio per numerosi secondi, guardando fisso davanti a sé, prima che altri membri del Partito repubblicano intervenissero portandolo via. Più tardi l’81enne è tornato e parlando con i giornalisti, ha detto di stare bene. Secondo lo staff McConnell avrebbe avvertito uno stordimento. Per il New York Times il suo caso e quello di Feinstein sono delle spie d’allarme, perché creano particolari problemi alla campagna di Biden, già attaccato per l’età avanzata. Il quotidiano definisce i politici attuali come riluttanti ad andare in pensione. Un atteggiamento decisamente poco collaborativo nei confronti del partito di appartenenza. Al Senato l’età media si aggira sui 64 anni mentre alla Camera si viaggia sui 57.

