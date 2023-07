No! Amazon non sta vendendo i pacchi non reclamati a 2,95 euro

Pacchi non reclamati a 2,95 euro. Troppo bello per essere vero, e infatti la presunta offerta di Amazon non lo è. Secondo numerosi post su Facebook, sarebbe possibile richiedere al colosso dell’e-commerce di ottenere i gli ordini che non sono arrivati al destinatario originale, pagandoli poco meno di tre euro. Si tratta di una truffa che per quanto evidente a molti potrebbe comunque abbindolare tanti altri attratti dai prezzi bassissimi.

Circolano post su Facebook secondo i quali Amazon starebbe dando via pacchi non ritirati a cifre irrisorie.

L’aspetto non è quello di un acquisto regolare.

Amazon ha confermato a Open che nessuna iniziativa di questo tipo è in corso, e che quindi si tratta di un tentativo di truffa a nome dell’azienda.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post che promuovono la truffa. Nella descrizione si legge:

«Ogni anno si accumulano nei magazzini molti pacchi non reclamati. Secondo le rеgоle, Аmazon può buttare via questi ma distribuisce articoli a cаso per sоlі 2.95 €. È facile ottenere un iPhone, un еlettrodomestico dа сucina come un aspirapolvere e аltri аrticoli in un’unicа sоluzione. e аltrі аrticoli in un unісо раllet. È pоssіbile recuperare un pacco dimenticato seguendo il lіnk».

Ciccando sul link ci si imbatte subito in una pagina che difficilmente può essere autentica. Il logo Amazon appare più volte, sia nella barra in alto che nei pacchi mostrati tra i possibili prodotti dell’offerta. Il sito su cui si naviga, tuttavia, non appartiene al dominio Amazon, ma allo sconosciuto qjldgdde.info. Inoltre, vengono mostrate numerose conversazioni apparentemente avvenute su Facebook, senza che sia possibile cliccarci sopra per vedere effettivamente i post sotto cui apparirebbero i presunti commenti. Soprattutto, però, è stata la stessa Amazon a confermare a Open che la presunta offerta non esiste, e che l’annuncio si tratta quindi di un uso indebito del marchio del gigante dell’e-commerce.

Conclusioni:

Amazon non sta dando via pacchi non ritirati a prezzi irrisori. Si tratta quindi di un uso indebito del marchio del gigante dell’e-commerce.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

