Morto Angus Cloud, addio a Fezco della serie Euphoria

L’attore della serie HBO Euphoria Angus Cloud è morto a soli 25 anni nella casa di famiglia a Oakland. A riferirlo è il sito TMZ. La nota della famiglia dell’attore: «È con il cuore più pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un uomo incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi». E continuano: «La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico». Angus aveva parlato apertamente della sua battaglia per la salute mentale e «speriamo che la sua scomparsa possa ricordare ad altri che non sono soli e che non devono combattere da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le sue risate e il suo amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento perché stiamo ancora elaborando questa perdita devastante». Originario di Oakland, California, anche se gran parte della sua famiglia risiede in Irlanda, Angus ha frequentato la School of Production Design, diplomandosi nel 2016. Mentre lavorava in un ristorante di pollo e cialde vicino al Barclays Center a Brooklyn, è stato scoperto dall’agente di casting di Euphoria Jennifer Venditti. Serie che gli ha dato la celebrità.

(foto Angus Cloud IG)

