Le radici di Taylor Swift? In Cilento: gli antenati della star partirono nel 1876 per fare fortuna negli Usa

Taylor Swift? Ha origini cilentane e vorrebbe venire in Italia a «vedere i luoghi delle sue radici». Già, le radici della cantautrice e attrice statunitense che riempie gli stadi di tutto il mondo, protagonista assoluta dello showbiz mondiale, si trovano anche a Castelnuovo Cilento, un piccolo paese di 3.000 abitanti, in provincia di Salerno. Ma come si è arrivati a questa scoperta? Come raccontato dall’editore Giuseppe Galzerano sulle pagine de Il Correre del Mezzogiorno, «tutto è iniziato quattro-cinque anni fa, stavo facendo una ricerca sulla storia di un anarchico italiano ucciso dalla polizia americana e a un certo punto, consultando alcuni giornali statunitensi, mi apparve una notizia degli anni Venti del secolo scorso da Castelnuovo Cilento: si trattava della morte di una certa Rosa Baldi, i cui figli stavano in America. Collegai quel cognome alla tomba di famiglia di un tale Vito Baldi, nel cimitero del mio paese, che mi aveva sempre incuriosito, perché di costui non si sapeva niente, e decisi di approfondire».

E incrociando dati e notizie, Galzerano riesce a entrare in contatto con i discendenti di un signore di nome Victor Baldi, residenti a Philadelphia, che in cambio inviano all’editore una foto in cui venivano ritratti proprio Rosa Baldi e Vito Baldi, con in braccio il figlio. Chi era quel bambino? Si trattava di Carmine Carlo Antonio Baldi, «che partì da Castelnuovo Cilento per New York appena quattordicenne nel 1876, con soli 14 centesimi in tasca», racconta ancora Galzerano. Camine Baldi sposa LuisaEurindine Sorbenheimer, sorella di un famoso avvocato del foro di Philadelphia, da cui ha sette figli, tra cui Rosa, nata nel 1920, e che si è sposata con il tenente colonnello Archie Dean Swift. La coppia ha avuto tre figli: Archie III, Douglas e Scott, ossia il padre di Taylor Swift. Insomma, risalendo all’albero genealogico si scopre che Taylor Swift ha un trisavolo in Cilento. E tra le intenzioni espresse dalla star ci sarebbe proprio quella di voler esplorare le proprie radici. L’occasione per tornare alle origini c’è, dato che Taylor Swift sarà in tour in Italia nel 2024, con due date sold out allo stadio San Siro di Milano.

