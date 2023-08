Roma brucia ancora: in fiamme una discarica abusiva e alcune baracche a Ponte Mammolo – Il video

L’odore di materiale plastico bruciato ancora aleggia nella zona a Sud di Roma, che un altro incendio si abbatte nella zona della Capitale. Il 29 luglio, a Ciampino, era stato colpito dalle fiamme un impianto di trattamento dei rifiuti. Oggi, a prendere fuoco, in zona Ponte Mammolo, è sempre la spazzatura. A comunicarlo sono gli stessi Vigili del fuoco, attraverso il proprio canale social ufficiale: «Dalle ore 23 di ieri sera – 3 agosto – siamo impegnati a Roma per l’incendio di rifiuti in una discarica abusiva e di alcune baracche, zona Ponte Mammolo: fiamme sotto controllo, in corso le lunghe operazioni di bonifica anche con mezzi meccanici».

Alle 10 di mattina di venerdì 4 agosto, dopo una notte di lavoro dei pompieri, risulta che il rogo sia ancora attivo: da quasi 12 ore ormai schierate sei squadre dei Vigili del fuoco, con l’ausilio di cinque autobotti, un carro schiuma e un carro aria modello TA6. Sul posto sono giunti anche il Nucleo Gos dei pompieri – Gruppo operativo speciale movimento terra -, la Polizia di Stato, i Carabinieri, operatori del 118 e l’Arpa Lazio, ognuno per svolgere le azioni di propria competenza.

Leggi anche: