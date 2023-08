Turista morta ad Amalfi, spunta un secondo filmato pochi istanti dopo l’impatto tra il motoscafo e il veliero – Il video

Urla, il motoscafo distrutto e un uomo sanguinante. È quanto si vede in un secondo video che sta circolando sui social e girato dai passeggeri del veliero pochi istanti dopo lo scontro tra il motoscafo e il veliero Tortuga, costato la vita alla turista ed editrice americana Adrienne Vaughan. Ieri 4 agosto era già emerso un primo filmato che riprendeva la musica e i balli in atto dai turisti sul veliero e improvvisamente interrotti da un forte boato. Per quanto accaduto, attualmente, l’unica persona che risulta nel registro degli indagati è Elio Persico, lo skipper che era a bordo del motoscafo e risultato positivo ai test alcolemici e tossicologici effettuati in ospedale. Nel frattempo, la procura sta valutando la possibilità di controllare il telefono dell’indagato per verificare la veridicità delle dichiarazioni fatte in procura la notte successiva alla tragedia.

