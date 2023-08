Scontro sul reddito di cittadinanza, Santanché: «Ha fatto tanto male». La replica di Calenda: «Non puoi fare la morale»

Non sono piaciute al segretario di Azione Carlo Calenda le parole di Daniela Santanché sul reddito di cittadinanza. Secondo la ministra del Turismo, quella misura «ha fatto tanto male», ha detto intervenendo a Rds, «hanno dato soldi a chi era occupabile mentre dobbiamo aiutare i fragili, chi ha bisogno». Santanché ha quindi spiegato cosa dovrebbe fare il governo: «Mettere i nostri giovani nelle migliori condizioni per far trovare lavoro e aiutare le imprese nel poter assumere». Le parole della ministra arrivano nei giorni in cui l’assegno viene sospeso alle persone ritenute occupabili, e dopo le polemiche per l’sms dell’Inps. E Carlo Calenda non ha atteso molto prima di commentare quanto detto da Santanché, con un chiaro riferimento alle vicende che hanno riguardato le sue attività imprenditoriali. «Anche non pagare i lavoratori, pagarsi stipendi non sostenibili, mandare all’aria società, usare impropriamente la cassa integrazione e rimanere serenamente Ministro, sono tutte cose che fanno molto ma molto male», ha scritto in un duro tweet il senatore, «sono sempre stato contrario al Rdc, ma la morale da Lei anche no».

