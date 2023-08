Pakistan, treno deraglia. Cresce ancora il bilancio delle vittime: «Almeno 30 morti e 100 feriti» – Il video

Al momento sono ancora ignote le cause dell’incidente. Proseguono le operazioni di soccorso per aiutare i passeggeri rimasti intrappolati

Almeno 30 persone sono morte e altre 100 sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno in Pakistan. A confermarlo è un portavoce della polizia pakistana a a BBC News. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 6 agosto, nella provincia meridionale del Sindh, dove 8 vagoni dell’Hazara Express si sono ribaltati non lontano dalla stazione ferroviaria della città di Nawabshah in direzione a Rawalpindi, a circa 275 km da Karachi, la città più popolosa del Pakistan. Il ministro delle Ferrovie pakistano, Saad Rafiq, ha affermato che «non è ancora noto se l’incidente sia stato causato dal terrorismo o da un guasto meccanico» e che «il treno viaggiava a una velocità normale», aggiungendo che la situazione diventerà chiara a seguito delle perizie e delle indagini. Nel frattempo proseguono le operazioni di soccorso per liberare le persone dalle lamiere. Il ministro dell’Informazione del Sindh, Sharjeel Memon, ha dichiarato che al momento la massima priorità del governo sono le operazioni di salvataggio delle persone che si trovavano a bordo del treno.

Attenzione: i video inseriti in questa pagina potrebbero urtare la vostra sensibilità

