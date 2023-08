Il ritorno di Prigozhin: «Stiamo riposando e ci prepariamo per ritornare a combattere» – Il video

«Nessuno può vietare a un russo di difendere la sua terra». Torna a mostrarsi in video e a criticare i vertici della Difesa di Mosca, il fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nel filmato pubblicato su un canale Telegram associato al gruppo di mercenari, si vede Prigozhin che parla di tattiche di guerra in Ucraina, criticando le operazioni e le scelte del ministero della Difesa russo. Non è chiaro né quando né dove sia stato registrato il video, ma Prigozhin, nel corso del suo intervento dichiara che da ieri, 5 agosto, il gruppo è «pronto a tornare a combattere». Nel corso del suo discorso, Prigozhin afferma che, secondo i suoi calcoli, «l’area sotto il controllo dell’esercito ucraino si estende per più di 100 chilometri quadrati», sostenendo che «l’esercito russo non sta facendo abbastanza per resistere agli ucraini». Concludendo, il fondatore del gruppo Wagner dice: «Noi ci stiamo riposando e ci stiamo preparando per portare a termine i compiti assegnati», senza però aggiungere dettagli.

