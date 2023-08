«Non accettiamo vegani, vai da un’altra parte»: così il ristoratore pugliese ha respinto l’influencer – Il video

«Qui non accettiamo vegani, andate da un’altra parte». Così si è sentita rispondere l’influencer Giulia Pisco da un ristoratore pugliese a cui aveva chiesto per telefono cosa potessero mangiare di vegano lei e i suoi sette amici e compagni di viaggio (tutti vegani). Con oltre 28mila seguaci su TikTok e oltre 18mila su Instagram, la giovane creator aveva chiamato quel locale proprio perché guardando il menù online si erano accorti che avevano molti piatti senza prodotti animali e derivati. Ma il gestore appena ha sentito la frase «siamo vegani» ha preferito alzare un muro e dire ai ragazzi di andare altrove. La tiktoker ha ripreso la chiamata e l’ha diffuso in un video social, ma il locale in questione è rimasto anonimo. Pisco ci ha tenuto a sottolineare, al termine del video, che questo tipo di trattamento non gli è stato riservato ovunque e che il suo gruppo è riuscito a trovare disponibilità e gentilezza in altri ristoranti.

Leggi anche: