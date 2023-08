Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono tornati insieme: «Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio»

Un ritorno di fiamma. Quello tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta. La politica di professione (ex senatrice e deputata del Pd e ora consigliere comunale dell’Aquila) e l’ex modello e spogliarellista, con una partecipazione al Grande Fratello nel 2018, sono tornati insieme. Lo ha confermato lo stesso Colaiuta con un post su Instagram. «Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio», si legge nella didascalia a corredo di una foto che li ritrae insieme. I due si erano detti addio il 7 aprile scorso con un post pubblicato in contemporanea sempre su Instagram e rivolto a tutti i fan: «Il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia».

