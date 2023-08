No! Le fiamme di queste previsioni meteo non sono mai andate in onda

Sta circolando sui social una breve clip, della durata di nemmeno dieci secondi, che vede protagonista un meteorologo tedesco. L’uomo parla davanti a una schermata che indica le presunte temperature in Germania: da un minimo di 18 a un massimo di 31 gradi. Niente di strano, se non fosse che sullo schermo appaiono delle fiamme e in lontananza si sentono delle sirene: questa, secondo gli utenti, sarebbe l’ennesima dimostrazione di come i “media mainstream” «drammatizzino» i dati sul clima. Di fatto, le fiamme di queste previsioni meteo non sono mai andate in onda.

Analisi

Ecco di seguito un esempio della condivisione sopracitata:

Ma è dunque vero che ormai i bollettini meteo non sono altro che strumenti per un’isterica propaganda? Risposta breve: no. Secondo quanto ricostruito infatti dai colleghi tedeschi di faktencheck.afp, quello che vediamo nelle immagini condivise è il presentatore meteorologico di ARD Sven Plöger, che lavora – come notiamo dal logo presente in basso a destra – per il programma tagesthemen. Nello specifico, la clip in questione è tratta dalla puntata dell’8 giugno 2023: la prova è data dagli abiti indossati dal presentatore, identici a quelli della clip in questione. Ciò che cambia, però, è la grafica alle sue spalle: nella trasmissione, infatti, non c’è traccia di fiamme o di altri elementi sensazionalistici (dal minuto 35.15):

Una portavoce dell’Hessischer Rundfunk, che produce i contenuti legati al meteo, ha inoltre categoricamente bollato le immagini in circolazione come false, riporta AFP: «Le due mappe meteorologiche con le fiamme sono false. ARD non usa le fiamme nei display meteorologici».

Conclusioni

Le fiamme di queste previsioni meteo non sono mai andate in onda. Non c’era alcun intento, da parte dei “media mainstream”, di creare panico ingiustificato attorno alle temperature registrate in Germania: la clip che vede protagonista il presentatore meteorologico di ARD Sven Plöger è stata alterata digitalmente, quando qualcuno ha inserito a posteriori le fiamme sulla schermata andata in onda.

