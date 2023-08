Il ministro Urso risponde a Ryanair: «Sanzionata 11 volte, è insofferente alle regole di mercato»

«Il mercato non è il far west dove speculatori approfittano, viene regolato dallo Stato, dalle leggi, dalle autorità e dall’Ue». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso torna sulla diatriba con Ryainair in seguito al decreto Asset e Investimenti. L’operatore aviario irlandese ritiene «ridicolo e illegale» il segmento della misura contro il caro voli, che prevede di impedire alle compagnie aeree di ricorrere alla fissazione dinamiche delle tariffe aeree quando si verificano le seguenti condizioni: ricoprono rotte nazionali di collegamento con le isole, avvengono o durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, o quando il prezzo aumenta del 200% rispetto alla tariffa media del volo. «Ryanair negli anni ha manifestato una certa insofferenza alle regole del mercato. È stata sanzionata 11 volte negli ultimi anni dall’autorità per la concorrenza e il mercato», risponde il ministro all’insofferenza della compagnia di voli low cost. Intervenendo a Tgcom24, aggiunge che Ryanair «ha bisogno di buoni consiglieri di diritto commerciale, di qualcuno che si intenda di concorrenza, mercato e diritti dei cittadini» ribadendo che «siamo intervenuti con un decreto che tutela il mercato e i consumatori», secondo le regole europee. «Lo Stato ha il dovere di intervenire quando il cittadino viene sottoposto a una azione che non risponde alle regole di mercato, ma che è contro queste regole e anche i diritti dei cittadini stessi», ha insistito Urso.

