La lotta con Zuckerberg si farà. Elon Musk: «Ho parlato con Meloni, la faremo nell’antica Roma»

Elon Musk ha confermato nuovamente che l’atteso combattimento di arti marziali con Mark Zuckerberg si farà e sarà in Italia. Ad annunciarlo è il patron di Tesla con una serie di tweet in cui ha dichiarato di aver parlato in merito anche con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. «Hanno concesso una location epica. Tutto sarà trasmesso su Twitter e su Meta. Tutto nell’inquadratura della fotocamera sarà dell’antica Roma, quindi niente di moderno», fa sapere. E aggiunge: «Il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuck. Tutto ciò che verrà fatto renderà omaggio al passato e al presente dell’Italia. E tutti i proventi andranno ai veterani». Nelle scorse settimane sui social era comparso un video in cui si vedeva Musk che si allenava con il lottatore di jujitsu Le Friedman. Anche Zuckerberg è avvezzo al settore perché pratica da tempo arti marziali.

Leggi anche: