Mondiali di ciclismo: Filippo Ganna è medaglia d’argento nella cronometro individuale

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’argento nella cronometro individuale maschile su strada ai Mondiali di ciclismo a Glasgow. L’oro è stato vinto dal belga Remco Evenepoel. L’azzurro, campione iridato 2020 e 2021 delle specialità, l’anno scorso in Australia era rimasto fuori dal podio. In questi Mondiali ha vinto l’oro nella prova a inseguimento individuale su pista. A Sterling, ha chiuso la sua prova con il tempo di 55’31’51’, mentre il belga si è imposto in 55’19”23. La medaglia di bronzo è andata al britannico Joshua Tarling.

