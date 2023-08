Atp Toronto, l’italiano Jannik Sinner batte l’americano Paul e va in finale – Il video

Jannik Sinner ha battuto l’americano Tommy Paul a Toronto con il punteggio di 6-4, 6-4. Per lui ora si aprono le porte della finale, con l’australiano Alex de Minaur (appena fresco di vittoria contro il russo Medvedev). La sfida, intensa, è durata 1 ora e 56 minuti con un’interruzione nel secondo set quando Paul ha chiesto l’intervento del massaggiatore.

Sinner è all’8 del ranking Atp e testa di serie n. 7 del torneo, per lui questa sarà la terza finale in un Masters 1000. Le altre due, perse, le ha raggiunte a Miami nel 2021 e 2023. Alex de Minaur, numero 18 del ranking (che però salirà al 12 posto dopo Toronto) arriva per la prima volta in finale a un Masters 1000. I due futuri rivali sono stati compagni di doppio proprio a Toronto, dove hanno perso al primo turno.

