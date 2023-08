Sugli sbarchi il governo Meloni riceve l’aiuto delle ong. Tutti i recuperi record effettuati nelle ultime 48 ore

Il numero di sbarchi cresce e il governo Meloni, paradossalmente, sta chiedendo una mano nel recupero dei naufraghi proprio alle ong. A raccontare il curioso meccanismo è oggi Il Corriere della Sera. Nell’arco di 48 ore tra venerdì e ieri la nave ong Ocean Viking ha effettuato 15 operazioni di salvataggio consecutive salvando 623 persone. L’organizzazione Sos Méditerranée ha reso noto sul profilo twitter che i suoi operatori imbarcati sulla Ocean Viking hanno effettuato ben 15 interventi di salvataggio in 48 ore, tra venerdì e ieri. «Si tratta della più grande operazione di soccorso di sempre della Ocean» prosegue il messaggio.

Tutte le operazioni della ong sono avvenute in coordinamento con le autorità italiane, incluse quelle (per la maggior parte) avvenute in acque di competenza maltese. Alla nave Ong il Viminale ha assegnato come primo punto di sbarco Porto Empedocle. Il flusso dei migranti verso l’Italia è aumentato nel corso del 2023. Frontex parla di una crescita del 115%, pari a 95.000 arrivati (il doppio rispetto al 2022). Nella sola giornata di venerdì sono approdati a Lampedusa ben 36 barchini che hanno portato circa 1.600 persone. Altri 250 sono arrivati a Pantelleria. La nave di Emergency Life Support (ora diretta a Napoli) ha infine salvato 75 persone provenienti dalla Libia.

(foto copertina Tw Sos Méditerranée)

