Bardonecchia, la colata di fango invade la strada: cinque dispersi, persone in fuga – Il video

Un improvviso e violento straripamento del corso del torrente Frejus all’interno del centro urbano di Bardonecchia ha portato a cinque dispersi, un ferito non grave e 120 sfollati. L’evento è stato probabilmente scatenato da un distacco parziale dal monte omonimo. Ha causato danni significativi e ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Le zone più colpite dalla piena sono state principalmente concentrate lungo via Enaudi. Tra i danni più gravi si annovera il locale commissariato di polizia, risultato non agibile e con gravi danni al piano terra, oltre alla totale compromissione del parco mezzi.

I corsi d’acqua ingrossati

Per effetto della pioggia i corsi d’acqua si sono ingrossati e il Rio Merdovine è esondato. ei filmati amatoriali che circolano sui social si vede l’ondata di fango travolgere una paratia e abbattersi con violenza su una strada nel fuggi fuggi dei passanti. Diverse sono state le auto danneggiate. La colata è un fenomeno conosciuto come ‘debris flow’ e consiste nel movimento verso valle, lungo il greto di un torrente di materiale detritico accompagnato da una massa d’acqua. Il comune di Bardonecchia ha aperto il Coc (Centro operativo comunale) e ha deciso l’utilizzo del Palazzetto dello sport per ospitare persone che eventualmente debbano abbandonare le loro case al piano terra lungo il corso del torrente. La furia della piena potrebbe avere danneggiato qualche ponte, ma questo aspetto potrà essere appurato solo dopo l’intervento dei tecnici.

I danni e i dispersi

Anche l’Hotel “La Betulla” ha subito danni, con il piano seminterrato interessato dall’ondata di piena. L’evento ha richiesto un’immediata mobilitazione delle autorità competenti, con le pattuglie dell’Arma intervenute prontamente per prestare soccorso alla popolazione. Al fine di evitare esplosioni potenzialmente pericolose, è stata interrotta l’erogazione del gas, in attesa di individuare e risolvere i danneggiamenti alle condotte. Alle 22.15 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Le operazioni di ricerca e soccorso per i veicoli trascinati dalla corrente sono proseguite fino alle 02.30, per poi riprendere alle prime ore del mattino.

