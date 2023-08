Il brasiliano Fabinho gioca bene e il tifoso gli regala un Rolex, piove sul bagnato in Arabia Saudita: quanto vale il premio-partita – Il video

Il merito del brasiliano Fabinho era stato solo di aver giocato una buona partita nella gara d’esordio vinta dall’Al Ittihad per 3-0 contro l’Al Raed nella Saudi league. Per l’ex Liverpool sarebbe di fatto il suo lavoro, già pagato 15 milioni di euro l’anno. Ma per il giornalista-tifoso Ibrahim Al-Faryan il brasiliano meriava di più. Per questo a fine partita lo ha fermato fuori dagli spogliatoi per regalargli un premio partita che difficilmente si sarebbe visto in un campionato europeo: un Rolex Daytona, che secondo le indiscrezioni avrebbe un cinturino in alligatore e diamanti blu per un valore di circa 40mila euro. Un premio inaspettato che ha sorpreso il brasiliano incredulo mentre il tifoso gli mette al polso l’orologio. Fabinho è talmente spiazzato che fa anche cadere il preziosissimo premio. E quando lo recupera deve anche rassicurare il generoso tifoso: «È tutto ok».

