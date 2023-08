La riunione a Ferragosto dopo la strigliata di Sangiuliano sulle ferie, le facce cupe dei direttori al ministero – Il video

Al ministero della Cultura nel giorno di Ferragosto sono andati tutti in vacanza tranne i direttori generali, il ministro Gennaro Sangiuliano e il sottosegretario Vittorio Sgarbi, che proprio il 15 agosto ha deciso di convocare una riunione con i dirigenti «per fare il punto sul lavoro svolto in questi mesi al Ministero e pianificare le prossime attività». A scriverlo su X è lo stesso ministro che ha pubblicato anche un video con il tavolo al gran completo, attorno a cui erano riuniti i direttori. Non poche le facce torve per quell’idea di rovinare le ferie nel bel mezzo di agosto venuta al ministro subito dopo il ponte della Festa di Liberazione e il 1 maggio. Lo scorso 24 aprile infatti Sangiuliano aveva letteralmente strigliato quei dirigenti che avevano deciso di andare in vacanza per il 25 aprile. In quei giorni festivi i musei e siti archeologici sarebbero stati affollati di turisti e secondo il ministro andare in ferie per i dirigenti erano una decisione quantomeno inopportuna. Nella lettera Sangiuliano aveva dato appuntamento «qui da me», facendo poi notare che «fermo restando che le ferie sono un diritto intangibile, le peculiarità del nostro ministero, le cui attività trovano particolare riscontro proprio in occasione di queste festività, suggerirebbe una puntuale presenza proprio in questi giorni». E così è arrivata la riunione del 15 agosto, con la decisione di tenere aperti musei e monumenti.

