«Elon e Mark, venite a sfidarvi qui in piazza Santa Croce». L’idea dei due campioni di calcio fiorentino – Il video

In attesa che Elon Musk e Mark Zuckerberg sciolgano le loro riserve sul se, come e quando del futuribile duello pubblico di arti marziali che dovrebbe svolgersi in Italia, da Nord a Sud del Paese sindaci e imprenditori si affannano a proporre – più o meno convintamente – le loro sedi storiche per ospitare la sfida tra i due pesi massimi del Big Tech. E se a sedurre definitivamente i due contendenti (a frenare per la verità sembra ultimamente soprattutto Musk) fosse l’offerta di una disciplina sportiva diversa da quella prescelta, l’MMA? È la proposta-provocazione lanciata sui social da due campioni italiani di uno degli sport più antichi della Penisola: il calcio storico fiorentino. In un video pubblicato nel giorno di Ferragosto, Riccardo Lo Bue e Pietro Cappelli, calcianti rispettivamente dei Rossi di Santa Maria Novella e degli Azzurri di Santa Croce, lanciano la sfida ai due magnati del tech, indicando l’unica location degna di ospitare la sfida: Firenze, piazza Santa Croce. «Anche noi siamo milionari a modo nostro. Abbiamo una tradizione dal valore inestimabile e prendiamo milioni… di botte per tenerla alta», ironizza Lo Bue. «Se volete avvicinarvi alla storia con uno scontro fisico è solo qui che potete venire, in piazza Santa Croce dove il sabbione del calcio storico fiorentino è l’unica arena possibile», gli fa eco Cappelli. Disciplina sportiva troppo ardua o sconosciuta? Nessun problema, perché i due muscolosi atleti si propongono di allenare personalmente i due astanti. «Caro Elon, ti preparo io all’incontro», assicura Cappelli. «Caro Mark, a te ci penso io e se fate i bravi vi si presta anche la piazza per amore di Firenze e della tradizione», garantisce Lo Bue. Ammesso e non concesso, naturalmente, che Musk e Zuck facciano sul serio e non stiano giocando solo a gatto col topo per puro marketing.

Che cos’è il calcio fiorentino e dove si svolgono le gare

Il Calcio Storico fiorentino, come ricorda l’Ansa, è una sorta di calcio ante-litteram dove si gioca a squadre e per segnare la ‘caccia’ (il nome della rete, del gol) si può manovrare la palla con mani e piedi: per ostacolare gli avversari sono ammessi tuttavia colpi di pugilato e prese di lotta greco-romana, tanto che nelle partite sono più i calcianti impegnati nei combattimenti uno-contro-uno che quelli impegnati a conquistare la palla. Ogni anno in piazza Santa Croce viene allestito il “sabbione” di rinascimentale memoria, un campo di gioco di rena allestito ogni giugno per le partite tra i quartieri di Firenze impegnati in questa rude disciplina dal sapore antico.

