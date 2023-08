Lutto nel mondo del cinema, è morto all’età di 36 anni Darren Kent: recitò nel «Trono di spade»

È morto a Londra all’età di 36 anni Darren Kent, l’attore britannico che ha recitato anche nella serie cult «Il trono di spade». Nato nel 1987, Kent soffriva di osteoporosi, artrite e di una rara malattia della pelle. A dare notizia della sua scomparsa, che risale a venerdì scorso, è stata la sua agenzia, la Carey Dodd Associates. «I suoi genitori e il suo migliore amico erano al suo fianco. I nostri pensieri e il nostro amore sono con la sua famiglia in questo momento difficile», ha scritto sui social l’agenzia. Breve ma significativa la comparsata di Kent in «Game of Thrones», come ricorda l’Adnkronos. Nell’episodio I bambini, nel finale della quarta stagione, il personaggio da lui interpretato si presentava al cospetto di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) con il corpo carbonizzato della figlia di tre anni morta per mostrarle la distruzione causata dai suoi draghi. Dopo quell’incontro, la regina avrebbe incatena due dei suoi draghi perché non causassero ulteriori danni. Tra le altre esperienze di carriera, Kent aveva recitato anche nella miniserie della Bbc «I miserabili», in «Eastenders» e in «Sunny boy», dove interpretava un ragazzo con una rara malattia della pelle che non può stare al sole. Proprio come lui.

