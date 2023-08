Dove vedere la Serie A 2022-2023 e le coppe europee: quanto costano le offerte e gli abbonamenti disponibili

DAZN, Sky, Tim Vision, Mediaset, Amazon Prime: le partite di campionato (e non solo) in tv e in streaming

Mancano poche ore al calcio di inizio dell’edizione 2023-2024 della Serie A Tim, dopo quasi due mesi di assenza dagli ultimi novanta minuti dello scorso campionato vinto dal Napoli di Spalletti. Pur avendo cambiato qualcosa, con la cessione del pilastro difensivo Min-jae Kim al Bayern Monaco dopo appena un anno e l’addio del tecnico toscano, in questi giorni al centro di un braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e la Figc che sta cercando il sostituto di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, rimane il Napoli la squadra da battere. E la Serie A riparte proprio dagli azzurri, che sabato 19 agosto alle 18.30 scendono in campo contro il Frosinone, neopromosso dalla serie cadetta insieme al Genoa e al Cagliari di Claudio Ranieri. In contemporanea si gioca anche Empoli-Hellas Verona, mentre alle 20.45 il trittico di anticipi si chiude con Genoa-Fiorentina. Ma dove è possibile vedere le partite del campionato di Serie A quest’anno? Le piattaforme a disposizione sono DAZN, Sky, Now e Tim Vision, che insieme a Mediaset Infinity e Amazon Prime mettono a disposizione anche le partite europee di Champions League, Europa League e Conference League. Vediamo nel dettaglio come sono ripartiti i diritti televisivi per seguire le partite di quest’anno.

L’offerta DAZN

Anche per questa stagione i diritti tv sulla Serie A sono appannaggio di DAZN: sul sito di streaming sarà possibile vedere tutte le sfide delle 38 giornate attraverso un abbonamento alla piattaforma. Sottoscrivendo il piano Standard il costo è di 40,99 euro al mese, ma se si decide di pagare in un un’unica soluzione la tariffa annuale è di 299 euro. O ancora, si può scegliere un impegno di 12 mesi ma con il pagamento mensile, e a quel punto il costo è di 30,99 euro. Il piano permette la visione in contemporanea su due device dalla stessa rete Internet e la registrazione di sei dispositivi. Nel pacchetto Standard, oltre ai match di Serie A, sono inoltre compresi: serie B, Liga, Europa League e Conference League, coppe inglesi come Fa Cup e Carabao Cup, calcio femminile, oltre ad altri sport a disposizione sui canali tematici come Eurosport.

L’offerta di Sky e Now

Anche quest’anno su Sky sarà possibile vedere alcun partite di Serie A. Con il pacchetto Sky Tv e Sky Calcio, 3 partite di ogni giornata sono disponibili attraverso l’abbonamento da 14,90 euro al mese per 18 mesi (poi diventano 30), un’offerta valida fino al 3 settembre e comprensiva del decoder Sky Q. Nel piano è compresa anche la visione della Serie B e di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, oltre a serie Tv e intrattenimento. Ma il campionato è visibile anche in streaming su Now, a 7,99 euro al mese per 12 mesi, consente di vedere tutto lo sport di Sky. C’è anche la possibilità di pagare 9,99 euro il primo mese e 14,99 i successivi ma senza vincolo di permanenza. L’abbonamento dà accesso anche a Formula 1, MotoGP, Champions League, rugby, tennis, basket e tanti altri sport.

L’abbonamento a Tim Vision

Su Tim Vision è possibile vedere sia la Serie A che le coppe europee. L’offerta è di 24,99 euro al mese fino al 31 dicembre, poi sale a 29,99 euro al mese, e consente di vedere il pacchetto DAZN e quello Mediaset Infinity, quindi Serie A, Champions League, Europa League e Conference League, oltre a Disny+. Per i nuovi clienti con linea fissa Tim c’è anche un abbonamento gratuito ad Amazon Prime per 6 mesi.

Dove vedere la Champions League

L’Europa League e la Conference League sono comprese nell’abbonamento DAZN Standard, ma sono disponibili anche su Sky con il pacchetto Sky Tv e Sky Sport. Quest’ultimo consente anche la visione di 121 partite di Champions League su 137, al costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi, poi 45 euro al mese. Nell’offerta sono disponibili anche altri sport come F1, MotoGp, Nba, tennis Atp e Wimbledon e altro. Anche il pacchetto Mediaset Infinity+ permette di vedere 121 su 137 match di Champions League, costa 69 euro per un anno, 39 per 6 mesi (con rinnovo) o 7,99 al mese senza vincoli di permanenza. A questi due, si aggiunge Amazon Prime, che ha l’esclusiva sulle partite di Champions del mercoledì: l’abbonamento costa sta 49,99 euro per un anno o 4,99 al mese (i primi 30 giorni invece sono gratuiti, di prova). Oltre alla Champions, si può vedere anche la Supercoppa Uefa.

Leggi anche: