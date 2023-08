Trentino, 24enne si tuffa nel fiume Sarca a Ferragosto e non riemerge più: ricerche in corso

Un ragazzo di 24 anni di Bovolone, in provincia di Verona, ieri si è tuffato nel fiume Sarca in Trentino e non è mai tornato a galla. I Vigili del fuoco si sono mobilitati nell’immediato per le ricerche del giovane che, però, non hanno ancora avuto alcun esito. Stando a quanto appreso finora, il 24enne era arrivato in Trentino con un gruppo di amici per festeggiare il Ferragosto e insieme avevano deciso di mettersi in una spiaggia del posto. Ma il 24enne si è tuffato in un punto pericoloso del fiume, a circa 200 metri dalla centrale idroelettrica di Fies, e non è più riemerso. A lanciare l’allarme sono stati gli amici che erano con lui in Trentino. La scomparsa del giovane risale alle 15.30 circa di ieri.

Le ricerche

Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino, i sommozzatori dei vigili del fuoco permanenti di Trento, i vigili del fuoco volontari di Dro, i carabinieri e la polizia. Dopo diverse ore, le ricerche sono state sospese a causa del buio e sono riprese questa mattina all’alba. Impiegati anche un elicottero e droni. «Tutte le forze sono in campo e gestiscono questa emergenza – ha commentato a il Dolomiti il sindaco di Dro, Claudio Mimiola, in costante contatto con i soccorritori – una zona impervia e non semplice da setacciare per la morfologia dell’area tra anfratti, sassi e ostacoli naturali. I soccorritori agiscono con grande professionalità e la velocità nel miglior modo possibile per dare risposte ai familiari».

