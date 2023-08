Bolzano, faceva circoncisioni (a pagamento) in ospedale spacciandole per interventi sanitari. Medico finisce sotto la lente della Corte dei conti

Tra il 2015 e il 2018 aveva eseguito svariate decine di circoncisioni rituali nel reparto dove lavorava, la Chirurgia pediatrica dell’ospedale di Bolzano, giustificandole con false diagnosi. Operazioni che poi risultavano a carico del sistema sanitario provinciale, per le quali però incassava dai genitori dei piccoli pazienti musulmani, spesso poco abbienti, anche somme di denaro in contanti, comprese tra i 200 e i 400 euro, che poi versava direttamente sul proprio conto corrente. A seguito delle indagini dei Nas di Trento, nel maggio 2019 il dottor Paolo Girardi è finito agli arresti domiciliari per qualche settimana. Scarcerato, a giugno 2022 aveva patteggiato un anno e cinque mesi di reclusione (con la sospensione condizionale della pena) per peculato d’uso, con la confisca del profitto del reato, quantificato in 11 mila e 145 euro. Ora, riporta Ansa, la Corte dei conti di Bolzano ha emesso un invito a dedurre nei suoi confronti, contestando un danno patrimoniale, da disservizio e d’immagine, al servizio sanitario provinciale, da 114.819,26 euro.

(foto di repertorio Zambello Lorenzo ANSA)

