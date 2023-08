Milano, calci e pugni a un 16enne per rapinarlo: arrestato il trapper di San Siro Dahirvè – Il video

Il trapper Dahirvè è stato arrestato insieme a un complice dai carabinieri di Milano con l’accusa di aver aggredito con calci e pugni un 16enne lo scorso gennaio per rubargli portafoglio e cellulare. È stata la stessa vittima, un ragazzo di origine egiziana, a riconoscere gli aggressori attraverso i social e ora, su ordine del gip dei minori, sono stati trasferiti nel carcere minorile di Roma. Il 7 gennaio scorso in tre avevano avvicinato il ragazzo nell’ascensore della stazione Segesta della metropolitana della linea lilla, lo avevano portato fuori e minacciato per rubargli il portafogli e il telefono. Il ragazzo aveva reagito ed era stato quindi colpito con calci e pugni dai tre complici, perdendo conoscenza e rimediando un trauma cranico con prognosi di sette giorni. La vittima aveva quindi denunciato ai carabinieri e le indagini sono state condotte dal Nucleo Operativo della Compagnia di Porta Magenta attraverso la raccolta di testimonianze, l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e dei tabulati telefonici. La vittima era poi riuscita a identificare l’assalitore, il trapper della zona di san Siro Dahirvè, e uno dei complici grazie ai social. I militari hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e identificato i due aggressori, entrambi minorenni all’epoca dei fatti e con precedenti per reati contro il patrimonio.

