La denuncia nella spiaggia dei nudisti di Capocotta: «Quell’uomo si è steso sul mio sedere»

L’edizione romana di Repubblica oggi racconta di un intervento della polizia nella spiaggia dei nudisti di Capocotta a Ferragosto. L’oasi naturista della spiaggia di Capocotta è una zona di litorale romano compresa tra Castel Porziano e Torvaianica. È estesa per 45 ettari, dal 1996 fa parte della riserva naturale statale Litorale Romano. La storia comincia il 15 agosto. Una donna si trovava nella spiaggia a prendere il sole, quando l’indagato si è letteralmente sdraiato su di lei. L’uomo è un cittadino romeno di 45 anni. Era in compagnia di altre due persone che usavano i cellulari sulla spiaggia dei nudisti. E già per questo non erano visti di buon occhio. In molti sospettavano che stessero fotografando i villeggianti. I tre bevevano anche alcoolici sotto il sole.

La scena

Poi uno dei tre si è avvicinato alla signora sdraiata e si è prima adagiato al suo fianco, per poi appoggiare la faccia sul sedere della donna. A quel punto lei si è alzata inveendo contro di lui. Lui si è scusato e si è tuffato in mare. Ma al suo ritorno ha trovato la polizia. Le forze dell’ordine, dopo aver sentito la donna, hanno fermato l’uomo. Che si è giustificato dicendo di essere ubriaco e di non essersi accorto di nulla. Il fatto è arrivato in tribunale appena 24 ore dopo. L’accusa è di violenza sessuale. L’arresto del romeno non è stato convalidato perché non è avvenuto in flagranza di reato. Il giudice ha optato per la denuncia a piede libero. Le indagini sono affidate al pubblico ministero Attilio Pisani, che aveva chiesto la convalida dell’arresto.

Leggi anche: