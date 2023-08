Napoli, proteste dei bagnanti contro il nuovo film di Sorrentino: «Danni alla spiaggia pubblica»

Polemiche a Napoli per il nuovo film di Paolo Sorrentino. I bagnanti della spiaggia libera della Rotonda Diaz, sul lungomare del capoluogo campano, hanno protestato contro la produzione del lungometraggio del regista partenopeo, premio Oscar per La grande bellezza. Nel corso di un sopralluogo svolto dai consiglieri municipali Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci e dal deputato Francesco Borrelli (tutti Verdi) alla cosiddetta Mappatella Beach, i cittadini si sono rivolti a quest’ultimo per denunciare la presenza di danni agli stabilimenti dopo il passaggio della troupe di Sorrentino. «Durante le riprese, risalenti allo scorso 16 agosto, sono state staccate le docce e anche la doccetta per persone con disabilità, inoltre è stato staccato il tubo della fontanina presente sulla spiaggia. La produzione è poi andata via lasciando tutto così», hanno riferito i bagnanti a Borrelli. Solo grazie all’intervento dei cittadini «che hanno provveduto alla riparazione, sono state ripristinate le docce».

Al contrario, denunciano ancora i bagnanti, «è stato impossibile riparare la fontanina poiché era stato staccato il tubo dell’acqua». Dal canto suo, il parlamentare – dopo aver raccolto le testimonianze – ha fatto sapere di aver contattato immediatamente l’amministrazione comunale di Napoli «per segnalare l’accaduto». Quest’ultima – stando alle parole di Borrelli – «si è impegnata affinché la produzione cinematografica si occupi della riparazione dei danni causati e che contribuisca a rendere ancora migliori i servizi pubblici e gratuiti del lido». Dopo la chiusura di tre giorni fa, disposta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Sorrentino e il suo cast torneranno a girare nella spiaggia libera della Rotonda Diaz il 21 agosto prossimo.

«Mi aspetto – conclude Borrelli – che le riprese siano effettuate con la massima attenzione, evitando qualsiasi danno alle strutture pubbliche presenti in modo da evitare nuovi disservizi ai bagnanti». Intanto, resta ancora top secret la trama del nuovo film del regista partenopeo. Si sa solo che al centro della vicenda ci sarà una sirena, Partenope, e che per una scena è stata ricreata l’ormai celebre nave dei tifosi che sfilò per i festeggiamenti dello scudetto. La lavorazione del film in città è iniziata lo scorso luglio, quando su un set a Mergellina è arrivato anche Robert De Niro per salutare il regista. Ad inizio settembre le riprese si sposteranno a Capri.

