Una 25enne trovata morta impiccata a Catania, arrestato il fidanzato e un amico

Vera Schiopu, una ragazza di 25 anni di origini moldave, è stata trovata morta impiccata ieri 19 agosto nella casa di campagna di contrada Sferro, nel territorio di Ramacca, in provincia di Catania. Nonostante le condizioni potessero far pensare a un suicidio, i carabinieri ipotizzano che si tratti in realtà di una messinscena messa in atto dal fidanzato, un manovale di origini rumene, e da un suo amico che potrebbe averlo aiutato. Potrebbe quindi trattarsi di un femminicidio. Ad allertare le autorità era stato proprio il compagno di lei che ha chiamato i carabinieri dicendo che la fidanzata si era tolta la vita impiccandosi. I due sospettati sono stati fermati dalla Procura di Caltagirone dopo che dalle prime indagini sono emerse una serie di incongruenze nelle loro testimonianze.

Leggi anche: