Pep Guardiola, la maglietta con la mitica corsa di Mazzone: «Quel giorno arrivai a Brescia: lui una leggenda» – Il video

«È un giorno triste per me e per la mia famiglia» ha detto Pep Guardiola ricordando la scomparsa di Carlo Mazzone, suo allenatore ai tempi del Brescia ma soprattutto mentore sportivo: «Era come un padre – ha detto l’allenatore catalano – una leggenda del calcio italiano». Guardiola ha voluto fare un omaggio particolare in memoria di Mazzone. Dopo Manchester City – Newcastle, vinta dalla sua squadra per 1-0, Guardiola si è presentato in conferenza stampa con una maglia speciale con l’immagine dell’ormai mitica corsa di Mazzone sotto la curva in Brescia-Atalanta. Proprio quel giorno, il 30 settembre 2001, Guardiola arrivò a Brescia e ricorda in una vecchia intervista alla Gazzetta dello Sport: «Pensai, ma che ci faccio qua». Ai giornalisti britannici, Guardiola racconta quel primo periodo in Serie A: «Quando sono arrivato in Italia per me è stato un periodo duro. E lui – dice parlando di Mazzone – è stato come un padre. Il calcio perde una persona che ha avuto un impatto enorme su tutte le persone con cui è stato a contatto: non parlo solo dei giocatori che ha avuto o dei presidenti, ma di tutto il mondo del calcio. Mando un grande abbraccio a tutta la sua famiglia».

Leggi anche: