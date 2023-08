L’indiscrezione del Sunday Times: «Carlo III sarà un re ad interim, spetta a William rinnovare la monarchia inglese»

Carlo III sarà un re “ad interim”. Ne è sicuro il Sunday Times, che ieri ha riportato la notizia in prima pagina citando una fonte vicina al sovrano inglese. Nonostante abbia aspettato per tutta la vita di sedere sul trono, il ruolo di Carlo – oggi 74enne – potrebbe essere semplicemente quello di preparare il terreno al figlio William. È a lui che spetterà l’arduo compito di rinnovare e modernizzare la monarchia britannica. Non è chiaro se il regno “ad interim” di Carlo preveda anche la possibilità di abdicare al trono in favore del figlio. Per evitare che William debba aspettare troppo a lungo (proprio come è capitato a suo padre), il monarca inglese potrebbe decidere di posare la corona e passare il testimone. Il timore è presto spiegato: se Carlo dovesse vivere tanto a lungo quanto i suoi genitori e governare per altri 20 anni, William diventerebbe re a età già avanzata. E questo, per ragioni sia d’immagine che anagrafiche, complicherebbe l’operazione di svecchiamento e modernizzazione della monarchia.

«Quando era giovane, Carlo sarebbe stato un re piuttosto riformista, ma ha assunto il trono in un momento di divisioni per la nazione e capisce che il vero rinnovatore sarà William, che avrà la licenza di cambiare le cose più di lui. Terrà per sé il ruolo di stabilizzatore e continuatore», spiega la fonte consultata dal Sunday Times. E proprio mentre si fa strada l’ipotesi di una salita al trono anticipata, William si ritrova al centro delle polemiche. Il principe del Galles, che è anche presidente della Football Association, non è andato in Australia per assistere alla finale dei Mondiali femminili di calcio, in cui l’Inghilterra ha perso contro la Spagna. Una decisione che non è andata giù a molti cittadini inglesi. «Se in finale ci fosse stata l’Inghilterra maschile, sia il principe che il primo ministro Rishi Sunak sarebbero andati certamente in Australia per assistere alla partita», ha commentato la giornalista sportiva Gabby Logan.

Credits foto: EPA/Neil Hall | Re Carlo III e la consorte Camilla durante un evento ad Ascot (22 giugno 2023)

