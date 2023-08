Tamberi oro mondiale, la festa in vivavoce con Malagò: «È stato pazzesco». La premier Meloni: «Gimbo, ci hai fatto sognare»

Non sta nella pelle il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo il trionfo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto ai Mondiali di atletica di Budapest. Il numero 1 dello sport italiano ha ricevuto la notizia dell’oro italiano mentre si trovava a Sabaudia, relatore nell’ambito della rassegna «Mediterranea». Non ha perso tempo e cinque minuti dopo la vittoria, da lì, ha telefonato a Tamberi per congratularsi. «Sei stato eccezionale», ha detto il presidente del Coni a Tamberi, che ha condiviso la sua gioia in vivavoce con la gente di Sabaudia. Che ha ricambiato l’affetto: il filo diretto con Budapest ha trasformato Sabaudia in una piazza festante. «Sai quanto ci tenevo, quanto lo cercavo questo oro. Sono felicissimo, è stato davvero pazzesco», ha detto in vivavoce Gimbo. Sui social invece la reazione della premier Giorgia Meloni, che non ha voluto mancare l’occasione di festeggiare il traguardo sportivo. «Ci ha fatto sognare alle Olimpiadi di Tokyo e regalato in passato altre grandi emozioni. E anche oggi, ai Mondiali di Atletica a Budapest, ha saltato più in alto di tutti conquistando l’oro. Complimenti a Gianmarco Tamberi, Campione del Mondo nel salto in alto e orgoglio italiano», ha scritto la premier, pubblicando una foto dell’atleta azzurro che festeggia il titolo iridato.

