Grecia, trovati 18 corpi carbonizzati dopo l’incendio nella foresta: «Sono di migranti»

Sono stati trovati nel parco nazionale di Dadia, nel nord-est della Grecia, al confine con la Turchia, 18 corpi carbonizzati di persone. Per la stampa greca si tratterebbe, con ogni probabilità, di migranti. Secondo quanto riferito dal portavoce dei vigili del fuoco, Giannis Artopoios, «si sta indagando sulla possibilità che si tratti di uomini e donne entrati illegalmente nel Paese» dato che non ci sono state segnalazioni di residenti scomparsi. «Da ieri erano state inviate notifiche di evacuazione per tutta la zona: i messaggi vengono trasmessi anche ai telefoni cellulari delle reti straniere presenti nell’area», ha chiarito il portavoce. Da giorni, violenti incendi – aiutati da temperature altissime e venti forti – stanno creando situazioni drammatiche nello Stato dell’Europa Sudorientale.

La Grecia brucia (ancora)

Nella regione della Tracia, nel nord-est della Grecia, nei pressi di Alexandroupolis, 12 centri abitati sono stati evacuati. I fronti più impegnativi, come riporta Kathimerini, sono quelli di Nipsa, Doriko e nella regione tra Amfitriti e Maestro. Al momento, il bilancio degli incendi è, dunque, di venti vittime. Oltre alle 18 persone trovate oggi – martedì, 22 agosto -, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco il corpo senza vita di un uomo nella zona di Lefkimmi, nel nord-est del Paese. Anche in questo caso, si tratta – con ogni probabilità – di un migrante, anch’egli trovato carbonizzato. Mentre nella giornata di ieri, il corpo di un anziano pastore, probabilmente deceduto per avere inalato fumo, è stato trovato in Beozia, dove le fiamme imperversano per il secondo giorno consecutivo. Intanto, i pompieri greci stanno fronteggiando un vasto incendio nella periferia occidentale di Atene, nei pressi della zona industriale del comune di Aspropyrgos. A causa del rogo, diversi centri abitati sono stati evacuati mentre nell’insediamento di Fyli, come riporta Intime News, le fiamme hanno raggiunto alcune case abbandonate dai residenti.

