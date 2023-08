Diplomi facili, il boom in Campania di chi cerca la scorciatoia: il caso della scuola con 866 studenti solo al quinto anno

Nuova puntata dell’inchiesta sui “gran bazar dei diplomifici” in Italia, ossia la rete di istituti che rilasciano annualmente migliaia di titoli di studio lasciando agli alunni la libertà di non frequentare le lezioni. Dal dossier redatto dalla rivista specializzata Tuttoscuola, e rilanciato da Repubblica, emerge che fenomeno è diffuso in tutta Italia, anche al Nord, ma si concentra soprattutto in Campania, la regione dove sono è presente il maggior numero di scuole (oltre 90, ndr) che promettono di ottenere il diploma di Maturità con appena un anno di scuola superiore densità di queste scuole paritarie (oltre 90) che promettono di ottenere il diploma di Maturità con appena un anno di scuola superiore: «L’epicentro del terremoto diplomifici si trova nella grande cintura che circonda il Comune di Napoli». Secondo la ricerca su 32mila diplomati in Italia arrivati al quinto anno delle superiori senza aver frequentato il quarto, in 23mila sono passati dalla Campania, di cui ben 13mila nell’area metropolitana di Napoli.

Le anomalie dei diplomifici in Campania

Si tratta prevalentemente di scuole presenti non tanto nel capoluogo campano, quanto in un’area che sostanzialmente rappresenta lo 0,4% del territorio nazionale, ma in cui si concentrano circa il 50% dei diplomifici presenti in tutta Italia (circa 46 istituti, ndr). Rispetto all’anno scorso, questi istituti risultano aver registrato un incremento del 1.131% degli iscritti. Se nell’anno scolastico 2021-2022 gli studenti iscritti alla quinta superiore di questi istituti si attestava a 815 alunni, nell’anno scolastico 2022-2023 sono aumentati di 11.463 unità, l’equivalente di tutti i maturandi di quest’anno della regione Liguria: «Di fronte a questi numeri il fumus del diploma facile si fa più denso», osserva Tuttoscuola. Il costo per un diploma? Si paga dai 5.000 a ben 15 mila euro. Un altro aspetto anomalo è dato dal fatto che la maggior parte degli iscritti risulta appartenere alla categoria degli studenti-lavoratori. Dal report emergono poi altre anomalie, come il fatto che in due istituti – uno nel Vesuviano e una nel Salernitano – risultano essere iscritti solo studenti al quinto anno delle superiori.

Il caso dell’istituto con 866 iscritti solo in quinta

Tra questi spicca il centro Morante di Ottaviano, comune nel Parco del Vesuvio. In questo istituto risultano essere iscritti ben 866 studenti tutti al quinto anno, ma nessuno di loro frequenta una dei primi quattro anni: sono tutti stati ammessi alla maturità e il 99,8% di loro è stato promosso. I diplomi sono di diverso tipo: si va dal liceo di scienze umane, alla istituto tecnico meccanico, passando per l’amministrativo, l’elettronico e l’alberghiero. Come evidenziato da Tuttoscuola e dal Corriere della Sera non si tratta tanto di una questione di chi ha “usato” queste scuole per prendere il diploma, quanto mettere in luce il fenomeno in sé «perché il bubbone dei diplomi facili sta scoppiando». E secondo le stime, l’istituto il giro d’affari intorno all’istituto nell’ultimo biennio si aggira intorno ai 7 milioni e 650 mila euro.

