È morta a 78 anni l’attrice Hersha Parady, famosa per aver interpretato Alice Garvey, l’insegnante di Walnut Grove e amica della famiglia Ingalls ne La casa nella prateria, dal 1977 al 1980. Parady è morta ieri 24 agosto nella sua casa a Norfolk, in Virginia, dopo che il mese scorso aveva dovuto affrontare un intervento chirurgico per un tumore al cervello. Ad annunciare la sua morte è stato il figlio Jonathan Peverall.

