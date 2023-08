Turista americano morto nel lago di Como, la caduta all’alba dopo una festa di matrimonio

Aveva 52 anni il turista americano morto dopo essere caduto accidentalmente nel lago di Como. L’incidente è avvenuto alle 6.30 di oggi 26 agosto, quando l’uomo si trovava a Tremezzina, di fronte al museo giardino di villa Carlotta. Il 52enne si sarebbe seduto sul muretto a lato della strada statale Regina, quando per cause ancora da chiarire ha perso l’equilibrio ed è finito in acqua precipitando per circa tre metri. Nella caduto l’uomo avrebbe urtato la base di cemento del muro. L’ipotesi dei carabinieri è che quindi il turista sia morto a causa dei traumi e non per annegamento. Quando sono arrivati i primi soccorsi, l’uomo era già morto. Il 52enne era ospite di un albergo a Tremezzina e ieri sera aveva partecipato a una festa di matrimonio, per poi restare in giro fino a questa mattina.

