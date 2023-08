La bambina caduta dal quinto piano di un palazzo a Torino: a salvarla un passante che l’ha presa al volo

Stamattina, una bambina di cinque anni è caduta dal quinto piano di un edificio sito in via Nizza 389, nella periferia di Torino. La sua caduta è stata miracolosamente intercettata da un giovane che si trovava sul luogo e ha prontamente afferrato la bambina al volo, limitando così l’effetto dell’impatto. I soccorritori hanno subito assistito la piccola, che è stata portata in ospedale: le sue condizioni non sembrano gravi. I carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare un’indagine sull’incidente. Dai primi accertamenti emerge che la bambina, di nazionalità italiana, si trovava in casa con i suoi genitori e che prima di cadere avrebbe chiesto aiuto tanto che attorno alla scena si era raccolta una piccola folla. Il suo salvatore è stato visitato al Cto per un forte dolore alla spalla dopo l’impatto.

