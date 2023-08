Precipita elicottero Usa in Australia, almeno 3 Marines morti: 5 feriti gravi

Sono almeno tre i Marines statunitensi morti nell’incidente con l’elicottero militare Osprey, precipitato su un’isola remota al largo di Darwin vicino all’isola di Melville, nel Nord dell’Australia. A confermalo sono fonti ufficiali che aggiungono ulteriori dettagli al primo rapporto della polizia locale, che inizialmente aveva parlato solo di militari feriti. A bordo dell’Osprey V-22 c’erano 23 militari Usa, secondo le fonti ufficiali: «Tre sono stati accertati come deceduti, mentre altri cinque sono stati trasportati al Royal Darwin Hospital in condizioni gravi».

L’incidente è avvenuto durante l’esercitazione militare denominata «Predators Run», a cui partecipano circa 2.500 militari provenienti da Australia, Stati Uniti, Indonesia, Filippine e Timor Est. L’Osprey V-22 è un convertiplano, un ibrido tra un aereo e un elicottero, con due rotori orizzontali alle estremità delle ali per il decollo e l’atterraggio verticali, che si riposizionano in avanti come elica per il volo.

