Ecco il video con cui l’Arabia Saudita annuncia Mancini nuovo ct: «Ho fatto la storia in Europa, ora la farò qui» – Il video

«Dopo aver fatto la storia in Europa è il momento di fare la storia in Arabia Saudita». Sono queste le prime parole di Roberto Mancini da nuovo ct della nazionale di Riad. In un video pubblicato su Twitter-X, la squadra saudita ufficializza l’inizio della nuova avventura dell’ex ct degli Azzurri, definito «un vincitore nato, un creatore di storia, una leggenda del gioco». E nel filmato, dopo riferimenti visivi e sonori alla miglior tradizione italica (non solo calcistica), come una star compare lo stesso Mancini. Che con un sorriso larga assicura di essere pronto a scrivere la storia nel Golfo. Mancini si è dimesso lo scorso 13 agosto in aperta polemica con la Figc e con il suo presidente Gabriele Gravina. Al suo posto, a Coverciano, arriverà Luciano Spalletti. Secondo quanto trapelato nei giorni scorsi sui quotidiani sportivi, a Mancini è stato offerto un contratto della durata di due anni e mezzo con uno stipendio di 50 milioni di euro, bonus esclusi. Il suo compito è di far guadagnare alla nazionale saudita qualche posizione nel ranking Fifa, ma anche qualificarsi ai Mondiali del 2026 che si giocheranno a cavallo tra Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi Mancini ha firmato il contratto con il Paese del Golfo e domani volerà a Riad, dove lo aspetta la presentazione ufficiale. Insieme a lui potrebbe esserci anche buona parte dello staff tecnico di Coverciano, che ha deciso di seguire l’ex ct azzurro nella sua nuova avventura.

