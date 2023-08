Si complicano i mondiali di basket per l’Italia: azzurri battuti dalla Repubblica Dominicana. Espulso coach Pozzecco

Primo stop ai Mondiali di basket per l’Italia, battuta dalla Repubblica Dominicana nella seconda gara del gruppo A. Gli azzurri escono battuti dal campo di Manila per 87-82, nonostante il gran recupero nel finale che aveva portato Tonut e soci a -4 a 17” dalla sirena. A trascinare la nazionale caraibica il centro dei Minnesota Timberwolves Karl Anthony Towns. Espulso coach Gianmarco Pozzecco nel secondo quarto. Prossimo incontro, a questo punto decisivo per il passaggio di turno, in programma martedì prossimo contro i padroni di casa delle Filippine.

Leggi anche: