Rubiales sempre più isolato, la rivolta dei presidenti regionali della Federcalcio spagnola: «Si deve dimettere subito»

La pressione su Luis Rubiales si fa sempre più forte, dopo che anche i presidenti regionali della Federcalcio spagnola hanno chiesto al presidente della Rfef di dimettersi «immediatamente». La richiesta è stata votata all’unanimità dalla Commissione dei Presidenti delle Federazioni Regionali e Territoriali della Federcalcio spagnola, che si è riunita oggi a Madrid sull’onda delle polemiche contro Rubiales per il bacio contestato alla giocatrice Jenni Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio femminile. Nella netta presa di distanze da parte dei presidenti regionali non ci sono solo le richieste di dimissioni, ma anche un impegno a sollecitare «gli organi interni a realizzare una profonda e imminente ristrutturazione organica nelle posizioni strategiche della Federazione, per far posto – recita una nota della Commissione – a una nuova fase di gestione del calcio spagnolo». Dai dirigenti è quindi arrivata l’indicazione anche per chi dovrà guidare la fase di cambiamento, indicando il nome dell’attuale presidente ad interim, Pedro Rocha, già braccio destro di Rubiales, per «guidare la nuova fase».

Leggi anche: