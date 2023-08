Usa, l’uragano Idalia travolge la Florida: almeno due morti. Biden: «Nessuno osi più negare la crisi climatica» – I video

L’uragano Idalia minaccia in queste ore gli Stati Uniti e, in particolare, gli Stati di Florida, Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord. Secondo alcuni esperti, gli impatti potrebbero durare fino al weekend, ma è già partita la conta dei danni e delle vittime. Nella giornata di oggi, 30 agosto, sono morte almeno due persone in Florida. Lo riferisce la Cnn. Si tratta di un uomo di 59 anni che stava guidando un camioncino intorno alle 6 del mattino ora locale: è stato costretto a sterzare per la forte pioggia ed è precipitato in un fosso. Un altro uomo di 40 anni, sempre alla guida di un furgone, ha perso il controllo del veicolo mentre viaggiava a velocità sostenuta. Oltre 400mila persone hanno segnalato blackout in Florida e in Georgia e l’allerta rimane altissima, nonostante l’uragano, inizialmente di categoria 4, pare si stia indebolendo. Deanne Criswell, amministratore della Federal Emergency Management Agency, nel tardo pomeriggio di oggi, ora italiana, ha dichiarato: «I residui della tempesta stanno ancora colpendo la Florida. Mentre parliamo, la tempesta sta sorvolando la Georgia e si sta spostando verso la Carolina del Sud. Le persone che vivono lì continueranno a subire impatti per tutta la giornata di oggi e forse anche per il fine settimana. È una situazione ancora molto attiva» ha detto, aggiungendo che Idalia è la tempesta più forte che abbia colpito la Florida negli ultimi 100 anni. Il Washington Post, intanto, segnala che sono circa 900 i voli cancellati in Florida. In attesa di capire se e quanto l’uragano continuerà a fare danni, dalla Casa Bianca arriva una prima sentenza perentoria. «Penso che nessuno possa più negare l’impatto della crisi climatica. Basta guardarsi intorno. Inondazioni storiche, siccità, caldo estremo e incendi», ha commentato il presidente americano Joe Biden.

uragano idalia 2

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Leggi anche: